La Svizzera intende collaborare più strettamente con sei paesi dell’UE per prevenire e gestire eventuali crisi nel settore dell’elettricità. A questo scopo ha firmato una dichiarazione di intenti, in occasione della riunione odierna del Forum pentalaterale dell’energia, alla quale ha partecipato virtualmente la consigliera federale Simonetta Sommaruga.

La dichiarazione d’intenti - firmata a Bruxelles dall’ambasciatrice Rita Adam - «spiana la strada alla futura cooperazione tra i Paesi aderenti al Forum nell’ambito della preparazione alle crisi nel settore dell’elettricità e dello sviluppo di misure di solidarietà che possano essere adottate a livello regionale in caso di crisi, in virtù del pertinente regolamento UE del 2019», aggiunge la nota. Le modalità di cooperazione tra i Paesi del Forum devono ancora essere negoziate.

Secondo il documento di cinque pagine, gli stati vogliono sostenersi a vicenda in caso di crisi. Nell’affrontare un’emergenza, si dovrebbe applicare il principio del «market first». Le altre misure dovrebbero essere usate solo come ultima risorsa. Inoltre, gli Stati firmatari si sono espressi a favore di uno stretto scambio di informazioni e di una gestione congiunta delle crisi.

La Svizzera partecipa attivamente in qualità di osservatrice al Forum pentalaterale dell’energia da dieci anni. Il Forum è una piattaforma per la cooperazione transnazionale su base volontaria che serve da apripista per la definizione del sistema elettrico ed energetico in Europa.

Per la Svizzera la partecipazione è essenziale poiché «permette di discutere le questioni transfrontaliere in materia di energia e di elettricità e di seguire l’attuazione delle normative per il mercato dell’energia elettrica europeo». Il Forum pentalaterale, che si avvale della collaborazione dei gestori delle reti di trasporto dell’energia, effettua regolarmente analisi della situazione («System Adequacy Studies») in cui si valuta in modo proattivo la sicurezza dell’approvvigionamento nei Paesi aderenti.