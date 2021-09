Gli acquisti di articoli di seconda mano stanno vivendo un vero e proprio boom. Da tempo, lo strumento dell’usato permette di abdicare al consumismo con uno strumento valido e socialmente riconosciuto. Una posizione portata avanti anche sulla piattaforma Ricardo, che è uno dei promotori del Secondhand Day, in cui i promotori misurano la quantità di CO2 che può essere ridotta durante la giornata grazie allo scambio di articoli usati rispetto alla stessa quantità di articoli nuovi acquistati. I dati sono forniti dai negozi di vendita di vintage e usato, dalle piattaforme di scambio e baratto, dai mercatini delle pulci, dai fornitori di servizi di riparazione o ricondizionamento che si sono registrati come partecipanti. Molti di questi circular hero propongono anche offerte speciali per rendere ancor più attraenti gli acquisti effettuati durante il Secondhand Day.

Lo scorso anno, grazie alla collaborazione dei 337 circular hero e di chi ha comprato usato sono state risparmiate 1.476 tonnellate di CO2. Un valore che corrisponde a quello delle emissioni giornaliere di una piccola città svizzera come Zugo. Si prevede che per il 2021 questo dato vada raddoppiato, e lo stesso vale per il numero di circular hero partecipanti. Ma per i promotori del Secondhand Day la visione è ancor più ampia: durante tutta la giornata nessuno dovrebbe acquistare nulla di nuovo. Un’astensione che in un solo giorno può evitare la produzione di emissioni pari al volume emesso in un giorno intero da una grande città svizzera come Zurigo o Ginevra.