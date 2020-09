Priska Seiler Graf, consigliera nazionale socialista (ZH), è in prima linea nella lotta per un no al decreto federale concernente l’acquisto di nuovi aerei da combattimento il 27 settembre. Le sue ragioni, fra compiti dell’esercito, reali minacce e investimenti sensati.

Signora Seiler Graf, i favorevoli al decreto federale concernente l’acquisto di nuovi caccia sottolineano la necessità di prepararci per affrontare qualsiasi tipo di pericolo. Come fa ad essere sicura che nei prossimi 30-50 anni non avremo bisogno degli aerei che il Parlamento e il Consiglio federale vorrebbero acquistare?

«Devo premettere subito che non siamo contrari ad aerei da combattimento; siamo contrari ai lussuosi velivoli ad alta tecnologia che sono in lizza per il nostro esercito. Si tratta di soldi investiti in modo...