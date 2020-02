Il testo era stato presentato il 28 settembre del 2012 e rispondeva alla necessità di aggiornare la vecchia Legge sulle epidemie, risalente al 1970. La revisione non era stata immune da critiche, soprattutto da parte dei contrari ai vaccini, e il successivo 9 ottobre era stato indetto un referendum che aveva raccolto 77.360 firme valide. I cittadini erano stati chiamati alle urne il 22 settembre 2013. In votazione popolare, la revisione della LEp era stata approvata dal 60% dei votanti ed era quindi entrata in vigore a inizio 2016. Solo quattro cantoni svizzerotedeschi avevano rifiutato l’oggetto, ovvero Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Svitto e Uri. Il campo del «no», formato anche da esponenti della destra conservatrice, si era opposto prospettando la minaccia di una vaccinazione obbligatoria. I favorevoli avevano risposto assicurando che nessuno sarebbe stato vaccinato contro la sua volontà. Un’imposizione di questo genere può comunque riguardare alcune cerchie della popolazione in caso di crisi sanitaria.