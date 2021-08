Misura disciplinare rifiutata

In linea di principio, un’istituzione di diritto pubblico come l’Università di Zurigo può stabilire delle regole in un’ordinanza o in un regolamento interno e punire le violazioni. Tuttavia, le misure disciplinari devono servire alla missione specifica dell’istituzione per garantire il suo buon funzionamento e essere limitate a questo scopo, ha sottolineato la sentenza del tribunale. L’Università di Zurigo voleva introdurre nuove sanzioni, come il servizio civile fino a 40 ore o una multa fino a 4.000 franchi. Queste sanzioni «sono un’aggiunta ragionevole ai rimproveri scritti o all’esclusione, soprattutto nei casi di plagio», ha scritto l’università nel maggio 2020.