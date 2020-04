Questa sera è stata consegnata alla Cancelleria federale una petizione munita di 10.000 firme che chiede di accogliere in Svizzera 200 minorenni non accompagnati bloccati nei campi greci.

Il testo chiede un gesto umanitario da parte della Svizzera. La decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di ricevere 22 richiedenti asilo minorenni che hanno la loro famiglia in Svizzera non è sufficiente. I ragazzi devono poter venire anche se non hanno parenti nella Confederazione, secondo i firmatari della petizione.