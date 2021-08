Una petizione online è stata lanciata ieri per chiedere l’ammissione immediata nella Confederazione di cittadini afghani in fuga dal Paese. In poco meno di 24 ore, sono state raccolte quasi 8.000 firme. Particolare riguardo deve essere prestato alle donne e alle ragazze più giovani, che rischiano di vedersi privare dei loro diritti nel prossimo futuro.