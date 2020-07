Ha raccolto più di 2500 firme ed è stata consegnata oggi in comune la petizione online che chiede di smantellare a Neuchâtel la statua di David de Pury, commerciante arricchitosi nel Diciottesimo secolo che dà anche il nome alla principale piazza della città romanda.

De Pury è considerato uno «schiavista» dal Collectif pour la mémoire che oggi ha annunciato il deposito della petizione sulla sua pagina Facebook. La richiesta è arrivata sulla scia delle proteste contro il razzismo scatenate dalla morte dell’afroamericano George Floyd per mano della polizia a Minneapolis.

La petizione, lanciata lo scorso 8 giugno, è rivolta alle autorità federali, al cantone e alla città. Chiede di sostituire la statua in bronzo con una «targa commemorativa in onore di tutti coloro che hanno sofferto e continuano a soffrire per il razzismo e la supremazia bianca».