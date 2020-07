I sostenitori della nuova tecnologia 5G hanno deciso di lanciare oggi la piattaforma «CHANCE5G» per avviare un dialogo con la popolazione su questa nuova infrastruttura mobile, in particolare per quanto riguarda le preoccupazioni legate agli effetti per la salute, sulla base di «fatti concreti e scientifici». «La necessaria espansione con il 5G è oggi gravemente ostacolata politicamente e socialmente da una mancanza di conoscenze, da conclusioni errate e da incertezze», rilevano i promotori. Lo sviluppo della nuova tecnologia ha incontrato negli scorsi mesi la riluttanza di una parte della popolazione, anche in Ticino. La piattaforma intende porre rimedio a questa situazione attraverso il dialogo, dimostrando i vantaggi del 5G attraverso esempi di applicazione.