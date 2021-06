Da un incontro di cortesia di una mezzoretta non ci si possono attendere risultati eclatanti. La stretta di mano che si scambieranno oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden – a Ginevra per tentare di ripristinare relazioni costruttive con lo «Zar» Vladimir Putin – e il presidente della Confederazione Guy Parmelin accompagnato da Ignazio Cassis non è destinata ad entrare nei dettagli delle relazioni bilaterali fra la Svizzera e gli Stati Uniti. È impensabile che i due politici svizzeri si presentino con una lista di suppliche al leader della maggiore potenza economica e militare mondiale. D’altronde, una discussione sul merito specifico dei dossier bilaterali e internazionali aperti fra i due Paesi c’è già stata proprio la settimana scorsa in occasione della visita che la Segretaria di...