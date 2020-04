(Aggiornato alle 14.50) - Nuovo incontro delle autorità federali con la stampa dalla capitale per aggiornare la popolazione sulle novità rispetto alla pandemia da coronavirus in Svizzera. All’appuntamento, con inizio alle 14, sono presenti Patrick Mathys, responsabile della Sezione gestione delle crisi e collaborazione internazionale dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Erik Jakob, capo della Direzione della promozione della sede SECO, e il brigadiere Raynald Droz, capo di Stato Maggiore del comando operativo Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Netto calo dei ricoveri in cure intense

Il primo a prendere la parola è Patrick Mathys che ha riassunto il bilancio mondiale sui contagi sottolineando l’avanzata repentina dei casi negli Stati Uniti, dove ci sono stati 25.000 nuovi positivi in 24 ore. «Anche in Europa i casi aumentano anche se in maniera meno importante rispetto alle scorse settimane a dipendenza dai Paesi. In Russia, l’aumento è invece spaventoso: 6.000 casi in più rispetto a ieri. Preoccupante la situazione anche nei Paesi asiatici: 600 nuovi casi registrati in un giorno a Singapore, dove si prospetta una nuova chiusura, e 500 in Giappone». «In Svizzera l’aumento da ieri è di 204 persone contagiate e le cifre sono al ribasso. Lo notiamo anche a livello di decessi e di persone ricoverate in cure intense passate da circa 400 a 260 in una settimana». «La situazione attuale ci vede prepararci all’allentamento del lockdown nel modo più sicuro per evitare ulteriori picchi».

Turismo fortemente toccato

«Il turismo è stato fortemente toccato dalla pandemia», ha continuato poi Erik Jakob. «A questo settore sono già stati dedicati degli aiuti ma si tratta di una crisi importante. L’ultima volta che il settore è stato toccato in maniera incisiva è stato a causa del franco forte. Ora una leggera ripresa può essere attesa solo nella seconda parte dell’anno, nel turismo internazionale a partire dal 2021 e una ripresa generale solo nel 2022». «Anche i turisti hanno bisogno di tempo per superare l’insicurezza sanitaria attuale». «Sono 35 i milioni di franchi investiti in progetti regionali - ha continuato Jakob -, il 60% dei quali sono dedicati al settore turistico. Bisogna però adottare anche misure per rafforzare il turismo e queste sono attualmente al vaglio della SECO». «Per quel che riguarda il breve periodo, dobbiamo promuovere le vacanze in Svizzera anche per i confederati in maniera che le persone ritrovino la fiducia». «Dobbiamo agire su più fronti affinché si possa viaggiare in Svizzera: non serve a niente aprire un ristorante se la funivia per raggiungerlo non funziona e in questo senso ci sono ancora molti aspetti che vanno analizzati».

«Le misure verranno allentate ma non la sicurezza»

«Un mese fa eravamo in piena mobilitazione mentre oggi siamo discutendo di come ridurre le misure applicate, ma non si tratta assolutamente di ridurre il livello di sicurezza che rimarrà sempre alto», ha proseguito Reynald Droz prendendo la parola. Dei 3800 soldati schierati, 1200 sono attualmente in azione. In considerazione di ciò, Droz ha spiegato che alcuni soldati verranno rimandati a casa. Tuttavia, quelli inviati a casa devono essere pronti per rientrare entro 24 ore se fosse necessario.

La validità dei test sierologici

«I test sierologici non dimostrano l’immunità di una persona», ha tenuto a precisare Mathys rispondendo ad una domanda in merito. «Per ora possono unicamente dimostrare che una persona è stata infettata ma non se e per quanto tempo restano immuni al virus: per queste prove scientifiche ci vorrà ancora tempo».

Potranno riprendere eventi culturali, sportivi e messe?

Tutte le attività sportive individuali possono continuare ad essere praticate, ha asserito ancora il rappresentante dell’UFSP. Ci potrà anche essere man mano un allentamento sull’assembramento ma per ogni attività, quindi anche per i raduni nelle chiese, dipenderà dal numero di persone coinvolte. Per quel che concerne le grandi manifestazioni, Mathys ha espresso qualche dubbio sulla loro realizzazione anche dopo luglio, pur aggiungendo che al momento è troppo presto per valutare.

I bambini possono contagiarsi e trasmettere il contagio

Tornando sull’annosa questione della trasmissione del virus tra e dai bambini, anche Mathys, così come il medico cantonale Giorgio Merlani, ha precisato (e di fatto in parte smentito) quanto detto da Daniel Koch nell’ultima conferenza stampa (quella del 17 aprile): i bambini possono quindi ammalarsi di coronavirus e contagiare altre persone.

