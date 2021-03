Migros introduce una scala della sostenibilità su tutti gli articoli dei suoi marchi: concretamente il consumatore, sulla base di un sistema di classificazione da 1 a 5 stelle, potrà valutare aspetti di un prodotto come l’impatto climatico o il benessere degli animali. «Non siamo sostenibili al 100%, ma trasparenti sì!», afferma il grande distributore in un comunicato odierno. La cooperativa indicherà presto la valutazione su tutti i prodotti dei circa 250 marchi propri. In questo modo la clientela si renderà subito conto che ad esempio il pollo M-Classic è virtuoso per quanto riguarda la cura degli animali, ma lo è meno in relazione al clima. «Siamo sinceri anche sugli aspetti di sostenibilità negativi», afferma il responsabile del marketing Matthias Wunderlin, citato nella nota. «Da un lato questa trasparenza consente alla nostra clientela di scegliere autonomamente cosa acquistare, dall’altro è stimolante anche per noi». Il sistema di valutazione poggia su basi scientifiche ed è stato elaborato per Migros da partner autorevoli, afferma la società. Tutti i criteri di valutazione vengono esposti in maniera trasparente online. La valutazione con le stelle si basa su tutto l’assortimento: un taglio di carne di manzo non otterrà quindi mai più di una stella per il clima a causa delle elevate emissioni di gas serra. Il nuovo sistema si chiama M-Check e nell’intenzione dei promotori vuole essere «una bussola nella giungla della sostenibilità». È previsto che venga implementato entro il 2025 su tutti i prodotti di marchi Migros, anche del comparto non alimentare, andando a interessare complessivamente l’80% dell’intero assortimento.