«Il rischio di contagio è ora ridotto, ma probabilmente tracciare le nuove infezioni sarà più complicato nei mesi freddi». Lo ha detto Daniel Koch in un’intervista al Blick. Secondo il delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per la COVID-19, durante l’inverno più persone si ammalano e diventerà difficile capire chi è affetto da una semplice influenza o dalla COVID-19: in molti casi, a causa di sintomi simili, lo si può capire solo con il test. In estate invece è verosimile che chi sviluppa sintomi abbia contratto il coronavirus, dato che con il caldo poche persone prendono l’influenza. «La probabilità di una seconda ondata di infezione tenderà ad essere più alta in autunno e in inverno», ha spiegato Koch, mettendo in guardia su possibili rischi che potrebbero allontanare il ritorno ad una certa normalità. Il delegato dell’UFSP ha sconsigliato eventi importanti, come carnevali o festival all’aperto, in quanto in situazioni di affollamento risulta più complicato risalire ad un eventuale «diffusore» del virus, e si rischia di dover mettere in quarantena molte persone, come avvenuto di recente in Corea del Sud, dove oltre 1.500 persone sono finite in isolamento. Secondo Koch bisogna dunque continuare a seguire in maniera scrupolosa le misure di protezione.