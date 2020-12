La conferenza stampa del Consiglio federale prevista per domani è una delle più attese di questa seconda parte di 2020. Perché? Semplicemente perché in molti già si sono messi di traverso. «La situazione si sta complicando. Il Governo si è riunito in seduta straordinaria e dobbiamo prendere di nuovo in mano la situazione. I contagi stanno aumentando e servono nuove decisioni», aveva detto martedì Simonetta Sommaruga. L’intenzione di introdurre nuove misure su scala nazionale ha irritato in primis i Cantoni, quelli romandi in particolare. Oltre i Cantoni - Ticino compreso -, ecco sbocciare le reazioni delle associazioni professionali. Quelle più toccate dall’idea di ordinanza? Ristorazione e commercio. E oggi a muoversi è stata anche la commissione della sanità pubblica del Consiglio nazionale...