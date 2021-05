Per i democentristi, il governo federale farebbe meglio ad affrontare lo sviluppo «troppo a lungo trascurato» delle infrastrutture di trasporto, in particolare delle strade. Gran parte della popolazione non ha la possibilità di scegliere liberamente l’orario di lavoro o il luogo di residenza. Il mobility pricing rischia di tradursi in una tassa aggiuntiva per la maggior parte delle persone, sostiene l’UDC.