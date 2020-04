Alla luce degli ultimi sviluppi del coronavirus e delle numerose sfide che i cittadini svizzeri stanno affrontando in questo difficile periodo, è nata l’iniziativa nazionale #VersusVirus volta a trovare soluzioni nuove e creative alle sfide attuali.



Ispirati all’hackathon virtuale #WirVsVirus - che conta 15.000 partecipanti in Germania - e HackCrisis (Polonia), gli organizzatori stanno riunendo la Svizzera per sviluppare nuove idee e soluzioni per affrontare il coronavirus. #VersusVirus è, quindi, un hackathon virtuale che si svolgerà dal 3 al 5 aprile in tutto il Paese con il patrocinio del Dipartimento federale dell'interno (DFI). È un evento che utilizza l'intelligenza collettiva di ricercatori, esperti, specialisti di tecnologia e cittadini per sviluppare insieme idee e soluzioni innovative per trattare e combattere il coronavirus. Per 48 ore, persone provenienti da tutta la Svizzera, con diversi background, collaboreranno per trovare soluzioni alle sfide che stiamo affrontando o che affronteremo in futuro nei seguenti settori: protezione dei gruppi a rischio, prevenzione della proliferazione, dati affidabili contro notizie false, impatto economico, quarantena e salute mentale, ospedali e cure mediche, famiglia e bambini, lavoro da casa e teamwork, dopo la crisi, sostegno e solidarietà, arte e cultura, riduzione del crimine.



Tra gli organizzatori di #VersusVirus figurano Impact Hub Svizzera, Panter, Powercoders, Opendata.ch, Gebert Rüf Stiftung, digitalswitzerland, Staatslabor, Swisscom, ETH Entrepreneur Club, IBM, Digital Basel, Mercator Stiftung Schweiz, foraus, Medgate, ProSenectute, e molti altri.