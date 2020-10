Stando a una nota, la polizia cittadina di Zurigo ha ricevuto verso le 9 del mattino una telefonata anonima in cui si affermava che i bambini dell’asilo nido di Zurigo-Affoltern erano in pericolo. La zona è stata quindi transennata e una trentina di bambini e dieci adulti sono stati trasferiti in un vicino edificio scolastico.