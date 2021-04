Attualmente le riserve degli assicuratori-malattie ammontano a 11,3 miliardi di franchi. Vale a dire il 203 % del minimo richiesto. Una cifra che equivale a circa 3 o 4 mesi di premi e che è troppo elevata per il Consiglio federale. Il Governo ritiene infatti che le eccedenze debbano essere ridotte a vantaggio degli assicurati, e ha posto nuove condizioni per la riduzione volontaria delle riserve. Da Berna ci si attende ora un aumento del ricorso a questo mezzo. Oggi i criteri per restituire le riserve (soldi di proprietà degli assicurati) sono molto severi. Ogni intervento deve essere autorizzato dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Non c’è nessun obbligo di restituzione. Ci sono solo due strumenti: la riduzione volontaria e il rimborso dei premi incassati in eccesso. Con la prima,...