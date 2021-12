Per la precisione i 61 delegati hanno domandato una riduzione massiccia dei tempi di lavoro con piena compensazione del salario per i redditi bassi e medi.

In maniera unanime hanno sostenuto che serve più tempo per vivere anziché lavorare sempre di più e più a lungo. Da nessuna parte in Europa infatti, hanno detto, si lavora quanto in Svizzera, ovvero una media di 41,7 ore settimanali per un impiego a tempo pieno.

Lavorando sempre di più e per più anni, il risultato è che i lavoratori sono sfiniti e si ammalano. Proprio per questo va evitato anche un aumento dell’età pensionabile, voluto dalla destra e dagli ambiti economici.

Per avere più peso in queste lotte, UNIA intende rafforzare la collaborazione con movimenti sociali come lo Sciopero per il clima. Il sindacato parteciperà in particolare a una giornata d’azione prevista per il prossimo 9 aprile.