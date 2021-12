Uno sciatore francese di 47 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto lunedì pomeriggio nel comprensorio sciistico di Portes du Soleil in Val d’Illiez (VS). Per una ragione ancora sconosciuta, l’uomo è caduto scendendo su una pista ed è andato a sbattere contro un pilone dello skilift, ha comunicato oggi la polizia cantonale.