Due spinte opposte. Da una parte, la campagna vaccinale che prosegue senza intoppi in un contesto economico di forte ripresa. Dall’altra, la polarizzazione sociale che diventa sempre più radicale. Tradotto: le cose vanno meglio, ma l’insofferenza cresce. Così l’ultima fotografia scattata dal sondaggio SSR sul tema pandemia.

I delusi

I movimenti maggiori si registrano nel campo dei delusi, ossia tra coloro che ritengono che la politica federale, in materia di pandemia, si sia spinta troppo oltre.

Rispetto alla scorsa estate, la percentuale di chi non si fida più del Consiglio federale, secondo il sondaggio, è aumentata dal 26% al 33%. In particolare, si tratta di giovani. Stabile, per contro, la percentuale di persone (soprattutto over 65) che dichiara di avere un alto livello di fiducia nei...