Primi test negli ospedali svizzeri per combattere la COVID-19

pandemia

Nell’ambito di uno studio lanciato dall’OMS, la Confederazione sta per effettuare esperimenti su vari farmaci per stabilirne l’efficacia contro il coronavirus - L’obiettivo è quello di valutare la idrossiclorochina, il Remdesivir e il Kaletra, finora usati per trattare rispettivamente il virus Ebola e l’HIV