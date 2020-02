Un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito nell’esplosione in un deposito di Steffisburg (BE) avvenuta questa mattina. A seguito della deflagrazione è divampato un incendio che i vigili del fuoco hanno rapidamente domato, hanno annunciato le autorità.

Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale dopo essere stato curato dai paramedici. Non è ancora chiaro come e perché si è verificata l’esplosione. La polizia cantonale ha avviato le indagini. La deflagrazione e l’incendio hanno causato danni materiali al magazzino e alle attrezzature.