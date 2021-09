Il procuratore generale vodese Eric Cottier ha aperto un’inchiesta penale per omicidio intenzionale in seguito ai fatti avvenuti lunedì sera alla stazione di Morges (VD) quando un uomo che soffriva di problemi psichici è stato ucciso dalla polizia.

«Il colpo è intenzionale, di conseguenza siamo nella configurazione teorica di quello che il codice penale qualifica come omicidio intenzionale», ha spiegato Cottier alla trasmissione Forum della radio RTS. È una procedura normale in casi come questo, non dice nulla sulla colpevolezza del poliziotto, ha precisato.