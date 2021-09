Verso le 5.00 la polizia è stata chiamata al centro comunitario del quartiere di Albisrieden, dove gli agenti hanno trovato un uomo privo di vita, ha comunicato la polizia comunale di Zurigo. Il medico di emergenza del servizio di soccorso cittadino Schutz & Rettung non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, non ancora chiaramente identificato.