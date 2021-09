Il Consiglio di Stato urano ha deciso che da domani negli edifici scolastici delle scuole elementari verrà reintrodotto l’obbligo della mascherina per gli insegnanti. Le autorità cantonali estendono anche l’obbligo di offrire test di massa alle scuole di grado primario e agli asili nido.

Con l’obbligo di indossare la mascherina per gli insegnanti si vuole dare un contributo affinché si riesca a tenere aperte le scuole anche se il numero dei casi positivi al coronavirus aumentasse. Inoltre gli scolari di età inferiore ai dodici anni, che attualmente non possono ancora farsi vaccinare, dovrebbero essere meglio protetti dalle infezioni, indica il governo urano in una nota odierna.