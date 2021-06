Urne chiuse: al via lo spoglio

(Aggiornato alle 12.00) È una domenica impegnativa per i cittadini svizzeri, chiamati a esprimersi su cinque oggetti federali. Temi che sono stati a lungo discussi nelle ultime settimane, il cui peso non è per nulla trascurabile. Sul quinto oggetto, in particolare, sono pure stati presentati ricorsi in diversi cantoni, affinché la votazione venisse annullata.

Il primo oggetto in votazione è l’iniziativa popolare che punta a «proteggere meglio l’ambiente e l’acqua potabile» chiedendo che i pagamenti diretti dalla Confederazione siano destinati unicamente alle aziende agricole che non utilizzano pesticidi, che non fanno uso regolare e profilattico di antibiotici negli allevamenti e che siano in grado di nutrire i loro animali esclusivamente con il foraggio di produzione propria. Consiglio federale e Parlamento consigliano di votare «no» per non inserire esigenze eccessive. I contadini svizzeri si sono divisi e gli animi nelle regioni rurali si sono parecchio riscaldati. Anche in considerazione del secondo oggetto, che punta a vietare i pesticidi sintetici. I promotori dell’iniziativa popolare vorrebbero introdurre divieti per «liberare la Svizzera da questi veleni», ma per il Governo «limiterebbe l’approvvigionamento di derrate alimentari svizzere e la scelta di derrate alimentari importate».

La popolazione è pure chiamata oggi a esprimersi sulla Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19, comunemente chiamata Legge COVID-19, contro la quale è stato indetto con successo un referendum «per mettere in chiaro chi comanda in questo paese» e «tornare alla democrazia diretta». Secondo il Consiglio federale e il parlamento, la legge è necessaria (anche) per assicurare un sostegno finanziario a persone e imprese durante toccate da oltre un anno di pandemia. Qualora oggi la legge dovesse venire respinta, cesserà di applicarsi il 25 settembre 2021, un anno dopo la sua adozione, richiedendo una nuova base legale.

Altro argomento scottate è la Legge sul CO2, che mira a dimezzare rispetto al 1990 le emissioni di gas a effetto serra in Svizzera. Per il Governo «premiando i comportamenti virtuosi», per i comitati referendari «con più tasse, più divieti e più imposizioni». In particolare l’UDC si è schierata contro la legge, considerata «un’imposizione da Verdi e sinistra» oltre che «costosa, ingiusta e inefficace».

Non meno discussa, infine, è la Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) che ha tenuto banco non solo in politica. Nove ex magistrati ticinesi avevano presentato ricorso contro la votazione odierna contestando la presenza di «chiare e manifeste irregolarità riguardanti la procedura», in particolare nell’opuscolo informativo che indurrebbe «gli elettori a decidere in base a informazioni non veritiere». Il ricorso è stato dichiarato «irricevibile» dal Tribunale federale, in quanto «avrebbe dovuto essere inoltrato al Consiglio di Stato», che però pure l’aveva ricevuto e si era dichiarato «incompetente». In ultima istanza, il TF potrebbe quindi decidere di annullare l’esito della votazione in un secondo momento. Ricorsi contro la «Legge antiterrorismo» sono stati presentati anche in altri cantoni (Ginevra, Zurigo, Lucerna, Obvaldo, Berna e Turgovia).

I ticinesi oggi si esprimeranno pure su due oggetti cantonali: la legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato e l’introduzione del principio della sovranità alimentare nella Costituzione cantonale. Quest’ultima, è stata approvata dal Gran Consiglio il 19 ottobre 2020 e si prefigge di aumentare il grado di autoapprovvigionamento cantonale. Per i contrari la sovranità alimentare è un principio già radicato nelle leggi attualmente in vigore e la proposta in votazione «favorirebbe ulteriori ingerenze dello Stato nella libertà dei cittadini, dei contadini e dei piccoli imprenditori».

Sulla previdenza professionale dei consiglieri di Stato molto si è discusso negli ultimi anni, soprattutto in Parlamento. Che infine, lo scorso anno, ha approvato la nuova legge con l’obiettivo di riformare in maniera importante il sistema previdenziale (in vigore dal 1963). Ma l’MPS ha lanciato il referendum, raccogliendo 7.989 firme, asserendo che «anche in futuro saranno mantenuti i privilegi» dei membri del Governo e contestando il fatto che «la nuova legge non interviene sui membri in carica né sugli ex membri».

