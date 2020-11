Regazzi ricorda poi che l’impatto della crisi non è omogeneo in Svizzera, ma varia a seconda dei settori e delle regioni. «Ad esempio, per quanto riguarda la gastronomia, in Ticino i ristoranti hanno lavorato molto bene finora. Ma molte città romande e svizzero-tedesche hanno sofferto per l’assenza di turisti stranieri».