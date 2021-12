In un comunicato diffuso in serata, l’USAM si rallegra che l’esecutivo non abbia optato per un lockdown, ma critica «le misure intrusive incomprensibili». Per esempio - scrive - ci sono meno infezioni nel settore della ristorazione che altrove, eppure anche lì vengono imposte nuove regole più severe. Anche nel mondo del lavoro in generale si registrano meno infezioni. E quindi l’obbligo dell’home office non è proporzionato alla situazione.