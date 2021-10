Il numero di persone che intende utilizzare il proprio smartphone quattro anni o più è aumentato in Svizzera. È quanto emerge da un sondaggio condotto dal portale di confronti online Comparis. L’iPhone rimane l’apparecchio più impiegato, davanti a quelli di Samsung.

La quota degli Svizzeri che vogliono usare il loro smartphone almeno quattro anni è passata dal 32,8% nel 2019 al 39,1% nel 2021, indica oggi in una nota Comparis. Tale desiderio è particolarmente marcato tra gli ultra 55enni (50,6%), mentre nella fascia d’età tra i 18 e 35 anni è molto più basso (31,1%).

«Il calo temporaneo dei nuovi acquisti non è stato provocato dal coronavirus, ma si tratta di un trend costante: le persone sono pronte a spendere più denaro per acquisire un nuovo smartphone, ma meno di frequente», spiega l’esperto in tecnologie digitali di Comparis Jean-Claude Frick, citato nella nota.