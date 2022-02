Era nell’aria da domenica, è praticamente ufficiale. Sul fronte COVID, beh, la fine del tunnel sembrerebbe vicina. Il Consiglio federale, domani, dovrebbe infatti porre in consultazione un alleggerimento delle misure. Anzi, meglio: un (quasi) liberi tutti a partire da metà febbraio. Secondo il Blick e il Tages Anzeiger, infatti, Alain Berset e colleghi dovrebbero proporre due varianti (perdonateci l’espressione poco felice) ai cantoni. La prima è traducibile in una soppressione scaglionata delle misure attualmente in vigore. La seconda, invece, prevede che gli allentamenti avvengano tutti in un colpo solo, a patto che la situazione sanitaria lo permetta. I cantoni avranno due settimane di tempo per dare il loro avviso.

Telelavoro e quarantena

Nel quadro degli allentamenti a tappe, l’obbligo di telelavoro e quello di quarantena dovrebbero cadere per primi, stando al Blick, nonostante il lavoro da casa freni la mobilità e dunque la circolazione del virus. Di fatto, però, già ora sempre meno persone aderiscono alla misura. I cantoni stessi non vedono di buon occhio questo obbligo, lo stesso dicasi per i ministri di destra in seno al Consiglio federale.

Addio, altresì, alla quarantena di cinque giorni per i contatti dei positivi. Tenuto conto della forte circolazione del virus, non serve più a granché. E causa gravi danni sociali ed economici. In occasione dell’ultima consultazione, una piccola maggioranza dei cantoni si era già pronunciata in favore della soppressione.

Le mascherine restano per i trasporti?

Sempre nell’ottica di un’uscita graduale dalla crisi, misure quali l’obbligo di certificato COVID, limiti massimi per gli incontri privati o l’uso della mascherina potrebbero cadere a tappe. In primo luogo, potrebbero venire soppressi il limite per gli incontri privati e il certificato. Un’ipotesi più prudente lascerebbe invece l’obbligo della mascherina sui mezzi pubblici. In caso di «tutto subito», invece, anche l’obbligo del dispositivo di protezione cadrebbe all’istante.

Secondo il Tages Anzeiger, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDC) sarebbe piuttosto scettica circa la variante meno prudente, preferendo quella a tappe. Gli ospedali, infatti, ad oggi sono ancora sotto pressione. Per la CDC sarebbe meglio aspettare il raggiungimento del picco. Sulla stessa linea l’UFSP: un’uscita rapida in termini di misure causerebbe infatti un altrettanto rapido innalzamento di contagi e ospedalizzazioni.

