L’Unione sindacale svizzera (USS) e l’organizzazione Travail.Suisse annunciano l’intenzione di lanciare un referendum contro la riforma AVS 21, appena approvata dal Parlamento. Per le organizzazioni dei lavoratori questo progetto, a scapito delle donne, rimanda solo di qualche anno la questione del finanziamento dell’AVS e preannuncia un aumento dell’età pensionabile per tutti.

La metà delle donne andate in pensione nel 2019 deve cavarsela con meno di 1’770 franchi al mese di rendita AVS e quasi un terzo delle pensionate non ha un secondo pilastro, sottolinea un comunicato dell’USS. Le lavoratrici che hanno una previdenza professionale ricevono in media circa la metà rispetto agli uomini e nei settori dove la manodopera femminile è predominante sono comuni rendite tra i 500 e gli 800 franchi al mese.

Malgrado queste evidenti disparità, il Parlamento deciso di aumentare di un anno l’età pensionabile, che corrisponde a una riduzione della rendita AVS mediana di 1200 franchi all’anno. Le prestazioni pensionistiche già oggi inadeguate, subiranno quindi altri tagli drastici e permanenti, sottolinea l’USS.

Il Parlamento inoltre ha deciso di consentire il pensionamento anticipato solo a partire dai 63 anni punendo doppiamente le donne: non solo l’età pensionabile viene innalzata, ma non potranno più andare in pensione a partire dai 62 anni. Anche gli uomini saranno penalizzati dai tagli con i quali il Parlamento vuole incoraggiare chi va in pensione anticipata a lavorare più a lungo.

Mentre l’attenzione si concentra sulla nuova ondata di coronavirus, il Parlamento ne approfitta per accelerare lo smantellamento delle pensioni. Oltre al progetto AVS, il Consiglio nazionale ha adottato anche una riforma della LPP che porterebbe a costi più elevati e rendite più basse. Per i sindacati l’obbiettivo della destra è evidente: far lavorare tutti più a lungo, con meno soldi per vivere in pensione.

Per Travail.Suisse la proposta adottata dal Parlamento, che prevede unicamente l’aumento dell’IVA e dell’età pensionabile delle donne, non risolve la questione del finanziamento del primo pilastro. Le Camere hanno respinto le altre proposte, come l’attribuzione del ricavato dei tassi d’interesse negativi della Banca Nazionale Svizzera, che avrebbe permesso di far confluire nell’AVS 14 miliardi di franchi. «È chiaro - aggiunge un comunicato dell’organizzazione - che la riforma dell’AVS21 è insostenibile e deve essere combattuta».

All’inizio dell’anno, più di 300.000 persone hanno firmato l’appello contro l’AVS 21 in soli cinque giorni e a metà settembre, oltre di 15.000 manifestanti hanno espresso la loro opposizione contro lo smantellamento delle pensioni davanti a Palazzo federale, sottolinea l’USS annunciando che presenterà un referendum contro l’AVS 21 assieme a un’ampia alleanza. Il comitato di Travail.Suisse deciderà formalmente in merito il 22 dicembre.

