Il centauro viaggiava da Fläsch (GR) in direzione Balzers, nel Liechtenstein, ha comunicato oggi la polizia cantonale grigionese, precisando che giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 51.enne. Non si conoscono le ragioni dell’incidente: la procura ha avviato un’indagine.