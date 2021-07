La psicologa, residente nel canton Argovia, aveva partecipato il 23 maggio dell’anno scorso a una sorta di veglia di protesta in relazione ai provvedimenti presi dalle autorità per contrastare la pandemia. La dimostrazione non autorizzata si era svolta sulla Sechseläutenplatz, la più grande piazza di Zurigo, alla presenza di qualche decina di persone.

La donna aveva ricevuto in un primo momento un’interdizione verbale da parte delle forze dell’ordine riguardo a quella zona della città. Poco dopo però, dato che si trovava ancora nei paraggi, è stata fermata e portata in una stazione di polizia.

La procura l’ha accusata di aver violato il divieto di assembramento, all’epoca in vigore. Chiedeva quindi per l’imputata una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da 100 franchi l’una, più una multa di 500 franchi. Il giudice ha però stabilito che una pena pecuniaria non era possibile. Questo perché l’ordinanza COVID-19 allora valida considerava la violazione del divieto di assembramento come un reato minore, punibile di conseguenza solo con una multa.