Camicia a maniche corte e niente cravatta: è un André Simonazzi diverso da quello che siamo abituati a vedere nelle conferenze stampa del Consiglio federale quello che ci accoglie nel suo ufficio a Palazzo federale. Anche per il vicecancelliere e portavoce dell’Esecutivo sono iniziate le cinque settimane di pausa estiva del Governo. Sotto la cupola c’è un’aria un po’ più vacanziera. E questa volta il periodo di riposo giunge dopo un anno (anno e mezzo dall’inizio della pandemia) davvero impegnativo: in primo luogo per la gestione della situazione sanitaria e delle sue conseguenze, ma non solo. L’abbandono dei negoziati inerenti all’accordo quadro con l’Unione europea, la decisione sui nuovi modelli di caccia per il rinnovo della flotta aerea militare, la questione climatica e la bocciatura...