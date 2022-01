Attualmente, il 68,11% della popolazione svizzera è completamente vaccinata contro il coronavirus e il 37,37% ha ricevuto il cosiddetto booster, secondo i dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Fra il 17 e il 23 gennaio, sono state effettuate in totale (fra prime iniezioni, seconde e booster) 319.557 dosi di vaccino anti-COVID-19. Fra le persone con più di 65 anni, il tasso di vaccinazione è del 90,71% e in questa fascia di età il 72,82% ha ricevuto anche il booster. Fra i 16 d i 64 anni, la percentuale è del 75,77% e del 36,29% per la terza dose. Fra i più giovani (12-15 anni) il tasso di completamente vaccinati è del 42,38%.