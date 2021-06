Le notifiche riguardavano in gran parte le donne (68,8%) e in alcune notifiche non è stato indicato il genere.

In 90 casi «seri» le persone sono decedute a differenti intervalli di tempo dalla vaccinazione. Le persone decedute avevano in media 83,6 anni e nella maggior parte dei casi gravi patologie pregresse. Queste notifiche sono state analizzate con particolare accuratezza e, in alcuni casi, non sono ancora disponibili i risultati delle autopsie. Nonostante un’associazione temporale con la vaccinazione, in base all’attuale stato delle conoscenze - fa sapere Swissmedic -, a provocare il decesso sono state malattie che si manifestano a prescindere dalle vaccinazioni come infezioni, eventi cardiovascolari o malattie polmonari e respiratorie. Anche a livello internazionale, non vi sono al momento indicazioni atte a confermare che i due vaccini a mRNA siano all’origine di un aumento dei casi di morte.