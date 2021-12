PANDEMIA

Le casse malattia copriranno i costi delle vaccinazioni e del vaccino per le persone in possesso di un’assicurazione malattia in Svizzera, la Confederazione si accolla i costi per i soggetti che vivono senza assicurazione, degli svizzeri all’estero e dei loro familiari stretti, dei frontalieri nonché quelle eseguite in farmacia