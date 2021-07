Il ministro della sanità Alain Berset è preoccupato perché una parte notevole del personale delle case per anziani o anche dei servizi di cura domicilio tipo Spitex non vuole essere vaccinato.

Ciò mette in pericolo le persone anziane, e non dovrebbe essere permesso, afferma il consigliere federale in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano Neue Zürcher Zeitung.