La campagna di vaccinazione in Svizzera è al centro di una conferenza stampa organizzata oggi dal Governo federale a Berna. All’appuntamento con la stampa e trasmesso in diretta per informare la popolazione, oltre al presidente della Confederazione Guy Parmelin e al ministro dell’Interno Alain Berset, sono presenti Rebecca Ruiz, vicepresidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS), Sabine Bruckner, direttrice generale di Pfizer Svizzera e Dan Staner, amministratore delegato di Moderna Svizzera.

Su Twitter, il ministro dell’Interno Alain Berset ha anticipato che la Svizzera riceverà almeno 8 milioni di dosi entro fine luglio, in modo da «garantire una vaccinazione rapida» alla popolazione. La conferma è giunta nel corso dell’incontro avvenuto tra i relatori prima della conferenza stampa.

LA DIRETTA

LA CONFERENZA STAMPA

«Una vaccinazione è la soluzione. La soluzione che da mesi aspettiamo», ha esordito Parmelin, ricordando che nella storia non era mai accaduto che una pandemia venisse combattuta con un vaccino. Finora si è sempre trattato di malattie conosciute. «Oggi dobbiamo combattere un virus che nessuno conosceva e che si diffonde in maniera molto rapida».

«In meno di un anno sono stati messi a punto vaccini, testati e messi in commercio», ha detto il presidente della Confederazione. «Questo processo non è stato privo di critiche. La maggior parte della popolazione si fida della scienza, ma bisogna tenere conto di chi ha dubbi», ha detto. «La situazione è ancora più complessa dopo l’emergere delle variante e dei dubbi sull’efficacia dei vaccini. Questo ha reso necessario l’incontro odierno. Tutti sono coscienti della posta in gioco e si impegnano alla ricerca di soluzioni. Non le abbiamo ancora trovate tutte, ma proseguiremo nella ricerca».

«Abbiamo una buona strategia di acquisizione dei vaccini», ha poi detto Alain Berset. «Un anno fa bisognava stimare quali vaccini avessero più possibilità. Da aprile - ha proseguito - avremo importanti quantità di vaccini in arrivo: dovremmo ottenere 8,1 milioni di dosi entro la fine di luglio. La campagna di vaccinazione va molto bene», ha poi detto Berset affermando di essere stato sorpreso della riuscita dell’operazione. «A breve tutte le categorie a rischio saranno vaccinate ed è un ottimo risultato», ha aggiunto. «L’obiettivo è di permettere a tutti quelli che lo vorranno di vaccinarsi entro l’estate».

Dal canto suo, Rebecca Ruiz ha spiegato che i rappresentati delle aziende produttrici di vaccini hanno garantito, nel corso del vertice odierno, che la fornitura avverrà in tempi utili.

Per la rappresentante di Pfizer «un anno fa sembrava impensabile poter arrivare in così poco tempo ad ottenere un vaccino contro il coronavirus, omologarlo e iniziare a somministrarlo. È stata una sfida enorme per le nostre capacità produttive, che hanno dovuto essere ampliate. Quest’anno abbiamo dovuto raddoppiare le nostre capacità di produzione e ora possiamo produrre 2 miliardi di dosi grazie alla collaborazione con i nostri partner, tra cui anche Novartis».

Parlando delle interruzioni Bruckner ha detto che «siamo stati confrontati a una riduzione del 15/20% delle forniture. Entro fine marzo siamo riusciti a tornare a giorno con quanto stabilito dai contratti di fornitura. Siamo un partner affidabile e produrremo più dosi di quelle inizialmente concordate», ha garantito.

Staner, rappresentante a livello europeo di Moderna, ha spiegato che «un anno fa Moderna stava testando un vaccino per un virus che ancora non conoscevamo. Ben presto saremo in grado di fornire milioni di dosi alla Svizzera, anche grazie a Lonza, l’azienda partner nella produzione a Visp». L’amministratore delegato di Moderna ha ringraziato la Confederazione per la fiducia riposta nei vaccini con tecnologia a mRNA.

Il direttore di Swissmedic, Philippe Girard, in merito alla procedura di omologazione di AstraZeneca ha fatto sapere che una decisione arriverà a giorni. «Dopo aver ricevuto ulteriori dati da parte di AstraZeneca aspettiamo ancora alcune informazioni. Una volta ottenute potremo prendere una decisione in poco tempo».

«Siamo stati tra i primi a credere nei vaccini a mRNA messaggero», ha detto Berset. «Oggi abbiamo visto che strategia è vincente e continuiamo a credere in questa strategia». «Il Governo svizzero, ha poi detto Staner, è stato tra i primi tre paesi a negoziare con Moderna. Sono fiducioso sul fatto che presto potremo fornire ancora più dosi alla Svizzera».

IL COMUNICATO STAMPA

Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio la Svizzera riceverà complessivamente almeno 8 milioni di dosi di vaccino. Una loro rapida somministrazione è determinante per la gestione della crisi pandemica. A tal fine, il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il consigliere federale Alain Berset hanno discusso in videoconferenza dell’attuazione della campagna di vaccinazione con la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, il presidente della Conferenza dei Governi cantonali, rappresentanti della task force scientifica e della Commissione federale per le vaccinazioni e i produttori di vaccini Pfizer e Moderna.

La campagna di vaccinazione procede bene: dall’inizio di gennaio sono state somministrate 1,25 milioni di dosi. Come previsto dalla pertinente strategia, vengono vaccinate dapprima le persone particolarmente a rischio. Questo ha portato nelle ultime settimane a una notevole distensione della situazione nelle case di cura e per anziani.

In arrivo grandi quantità di dosi

Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno decisivi per l’andamento dell’epidemia. Entro la fine di luglio saranno fornite alla Svizzera 8,1 milioni di dosi di vaccini già omologati (Moderna, Pfizer/BioNTech). Se ne saranno omologati altri, la quantità potrebbe aumentare considerevolmente. CureVac e Novavax non hanno ancora presentato una domanda di omologazione, mentre quella di AstraZeneca è attualmente all’esame di Swissmedic.

Decisiva una vaccinazione in tempi rapidi

Una rapida somministrazione di queste dosi riveste un grande importanza per la società e l’economia, perché permette di salvare vite umane e di revocare presto i provvedimenti presi per lottare contro l’epidemia. Tutti i partecipanti all’odierna videoconferenza hanno ribadito il loro pieno sostegno: i produttori di vaccini Moderna e Pfizer/BioNTech hanno assicurato la fornitura nei tempi previsti delle quantità acquistate, la Confederazione distribuirà immediatamente le dosi ai Cantoni, che, a loro volta, sono pronti a somministrare il più rapidamente possibile queste grandi quantità. La Confederazione accoglie con favore la disponibilità di alcune imprese ad organizzare vaccinazioni in proprio. In questo modo – e facendo testare regolarmente i loro dipendenti – contribuiscono alla lotta contro la pandemia.

Diversi scenari: prima dose entro la fine di giugno

L’Ufficio federale della sanità pubblica ha elaborato diversi scenari per i prossimi mesi. La durata della campagna di vaccinazione dipende da vari fattori: maggiore sarà la disponibilità a farsi vaccinare, più tempo richiederà, mentre l’omologazione di altri vaccini la accelererà. Riuscire ad offrire entro la fine di giugno almeno la prima dose a tutte le persone che desiderano farsi vaccinare resta un traguardo realistico. I calcoli si riferiscono alla prima dose, dato che già dopo due settimane dalla somministrazione il livello di protezione da infezioni sintomatiche è molto alto e ci si può quindi attendere un effetto positivo sull’andamento dell’epidemia. Per i preparati di Moderna e Pfizer/BioNTech è però necessaria una seconda inoculazione per una protezione vaccinale totale (v. tabella «Scenari vaccinali»).

Determinante la disponibilità a farsi vaccinare

Per il successo della campagna di vaccinazione è determinante, oltre alla disponibilità dei vaccini e alla logistica, anche un’elevata propensione delle persone a farsi vaccinare. Da sondaggi emerge che, al momento, soltanto la metà della popolazione è favorevole alla vaccinazione. Un quarto è ancora indeciso e un altro quarto non vuole farsi vaccinare. La disponibilità è però chiaramente aumentata negli ultimi mesi. Tuttavia, in considerazione delle attuali raccomandazioni vaccinali, non tutte le persone possono ancora farsi vaccinare. Al momento la vaccinazione è sconsigliata ai minori di 16 anni e in generale alle donne incinte.

