Vaccinazioni: l’UFSP punta i giovani

La vaccinazione facilita inoltre il ritorno a una vita normale, stando all’UFSP. Per andare al ristorante, in discoteca o al cinema bisogna essere vaccinati oppure presentare il risultato negativo di un test. Lo stesso vale per chi rientra in Svizzera dopo le vacanze. Dal momento che il test può risultare oneroso - dal 10 di questo mese non sarà più gratis per chi non è vaccinato almeno una prima volta e per i giovani sotto i 16 anni -, ciò è un motivo supplementare per scegliere di farsi vaccinare.