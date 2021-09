Gli Amici della Costituzione hanno consegnato oggi a Berna la petizione «Fermate l’esautorazione dei genitori e la propaganda delle vaccinazioni per i bambini!» munita di 59.000 firme. Il testo chiede che il consenso dei genitori sia obbligatorio per vaccinazione dei ragazzi sotto i 16 anni e di interrompere la «propaganda di vaccinazione» nelle scuole.

«L’Ufficio federale della sanità pubblica, con il tacito sostegno dei politici, sta facendo di tutto per escludere i genitori dalla decisione di vaccinare i loro figli», scrive l’associazione sul suo sito. Con la petizione, si vuole ovviare ad un’«astuzia legale» della Confederazione. I minori infatti hanno bisogno del consenso esplicito dei genitori per i tatuaggi o l’acquisto di un telefono cellulare, ma non per la vaccinazione, sostengono i firmatari.

La petizione chiede che il consenso dei genitori sia obbligatorio per la decisione di vaccinare i bambini sotto i 16 anni e una moratoria immediata sulle vaccinazioni per tutti i ragazzi sotto questa soglia di età. Inoltre il Consiglio Federale deve impegnarsi a non somministrare vaccini ai bambini fino a quando non siano stati approvati a tempo indeterminato in una procedura di autorizzazione adeguata. Swissmedic dovrà rendere noti i criteri epidemiologici e medici in base ai quali è stata concessa tale autorizzazione, esigono i firmatari.