(Aggiornato alle 15.45) - All’incontro odierno con la stampa per aggiornare sulle ultime decisioni in tema di coronavirus, presenzia il capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) Alain Berset.

LA DIRETTA

IL COMUNICATO

Nella seduta di oggi, 3 febbraio 2021, il Consiglio federale ha deciso di ampliare la cerchia delle persone che possono farsi vaccinare gratuitamente contro il coronavirus in Svizzera. La Confederazione assumerà i costi della vaccinazione anche per le persone che vivono in Svizzera, ma non sono soggette all’assicurazione malattie obbligatoria, per esempio il personale diplomatico. La vaccinazione sarà gratuita anche per i frontalieri non assicurati che lavorano in strutture sanitarie svizzere.

Circa 150.000 persone interessate

Estendendo l’assunzione dei costi si intende agevolare l’accesso al vaccino alle persone che vivono in Svizzera, ma non sono assicurate contro le malattie. Si tratta soprattutto di personale diplomatico e dipendenti di organizzazioni internazionali. Lo stesso varrà anche per i frontalieri che lavorano in strutture sanitarie confederate, ma sono assicurati contro le malattie nel Paese in cui risiedono. Secondo le stime, il nuovo disciplinamento interessa circa 150.000 persone. Se per ognuna di esse fosse emessa una fattura, i costi amministrativi sarebbero superiori ai costi della vaccinazione. Diversi Paesi limitrofi conoscono disciplinamenti analoghi. Il Consiglio federale prevede costi supplementari per 3,5 milioni di franchi. Il nuovo disciplinamento entra in vigore con effetto retroattivo dal 4 gennaio 2021.

LA DIRETTA

«Oggi il Consiglio federale ha discusso su cosa succederà dopo il 28 febbraio», ha asserito il capo del Dipartimento degli interni Alain Berset inaugurando la conferenza stampa odierna. «Stiamo valutando come e con quali tempistiche riaprire ma dobbiamo considerare che ora - con il comparire delle varianti e la loro veloce diffusione - ci troviamo in una pandemia nella pandemia».

«Allentamenti anticipati non sono possibili»

«Per quel che concerne le cifre e i contagi, siamo allo stesso livello di ottobre, salvo per il fatto che le nuove varianti sono più virulente del 40-50%», ha continuato il consigliere federale spiegando che le discussioni di stamattina, riguardo alle aperture, non hanno portato a decisioni definitive. Il Governo si continuerà a confrontare in merito e dovrebbe comunicare qualche novità solo tra un paio di settimane, ha detto ancora Berset. «Stamattina era troppo presto per prevedere misure differenti e, al momento attuale, un allentamento prematuro non ci sembra possibile».

Re sopra l’1 in diversi cantoni

Insomma, se è vero che per il momento l’espansione delle nuove varianti non è visibile nelle cifre giornaliere, i dati dimostrano che i casi riconducibili a queste varianti raddoppiano ogni settimana. Il tasso di riproduzione Re - che indica quante persone un infettato contagia in media con il coronavirus - ha già superato quota 1 in una decina di cantoni, e ciò malgrado il lockdown, ha sottolineato Berset.

Ulteriori dosi di vaccini in arrivo

«Sappiamo che ci sono dei ritardi riguardo alle vaccinazioni ma stiamo recuperando», ha continuato il consigliere federale riferendosi anche ai nuovi contratti firmati dalla Confederazioni (con Curevac, Novavax e Moderna) resi noti oggi. «Questo ci permetterà di arrivare all’estate con molte più vaccinazioni effettuate, anche se bisogna tuttavia considerare che per Curevac e Novavax (così come per AstraZeneca, ndr.) serve ancora il via libera di Swissmedic». L’arrivo di queste nuove dosi è previsto per il secondo trimestre per quanto riguarda Curavac e Novavax, mentre il nuovo ordine di quelle di Moderna arriveranno alla fine dell’estate, è poi stato specificato. «L’obiettivo - ha aggiunto Berset - è vaccinare entro l’estate le persone che lo desiderano».

In risposta alle richieste del Governo ticinese

Riguardo alle richieste presentate a Berna dal Consiglio di Stato ticinese come l’introduzione dei test PCR per le persone in entrata in Svizzera e il divieto di recarsi all’estero per il turismo degli acquisti, rispondendo ad una domanda dei media, Berset ha detto che questo non è stato un tema di discussione nella riunione odierna del Consiglio federale. «Ora ci siamo concentrati a rispondere alla necessità di garantire al più presto il vaccino a tutte le persone che si vorranno far immunizzare, risponderemo alle richieste del Governo ticinese appena tratteremo la questione».

Quante sono le nuove dosi di vaccino attese?

La Svizzera ha stipulato contratti con due nuovi fornitori: con Curevac, la fornitura ordinata corrisponde a 5 milioni di dosi di vaccino, mentre un contratto preliminare con Novavax prevede 6 milioni di dosi. Oltre a questo, un ulteriore contratto è stato stipulato anche con Moderna per la fornitura di altre 6 milioni di dosi. Il volume complessivo di fornitura del vaccino Moderna, già omologato da Swissmedic, sale così a 13,5 milioni di dosi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata