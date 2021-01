La pandemia non costituisce un freno alle attività criminali, anzi le alimenta: sul web è già possibile trovare in offerta vaccini anti-coronavirus da parte di truffatori senza scrupoli, mette in guardia oggi Swissmedic sul proprio sito Internet. Per l’Autorità di controllo degli agenti terapeutici si tratta senz’altro di vaccini farlocchi: i vaccini approvati finora devono essere conservati a temperature bassissime, -70 gradi celsius, valori che vanno garantiti anche durante tutta la catena di distribuzione. È chiaro, secondo Swissmedic, che un simile prodotto non può essere acquistato con un semplice click. Insomma, per farsi vaccinare non ci sono scappatoie: ci si deve rivolgere alle autorità cantonali, mentre il preparato può essere iniettato solo da personale formato. Il problema di medicamenti o altri preparati falsificati offerti sul web è ben noto alle autorità. Spesso dietro farmacie online o medici si nascondono criminali il cui unico obiettivo è guadagnare molto denaro in poco tempo. I prodotti venduti non contengono sostanze attive oppure ne contengono di dannose, in grado di mettere in pericolo la salute dei compratori. Sovente, dopo un primo pagamento, il prodotto non viene nemmeno fornito. Meglio quindi rivolgersi al proprio medico o a un farmacista in caso di problemi di salute.