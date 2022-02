I contratti per l’acquisto dei vaccini anti-COVID dovranno essere resi pubblici al più tardi entro la fine di giugno. Lo ha deciso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Per quella data, l’approvvigionamento di vaccini per il 2023 sarà completato, ha detto oggi l’UFSP a Keystone-ATS. In seguito potranno iniziare le discussioni con i produttori per verificare la necessità di «annerire» parte dei contratti.