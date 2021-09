Da New York, dove parteciperà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il consigliere Ignazio Cassis ha preso posizione in merito alla spaccatura venutasi a creare in Svizzera fra favorevoli e contrari ai vaccini. Una spaccatura oramai onnipresente, sebbene il capo del Dipartimento federale degli affari esteri – ai microfoni della RSI – abbia affermato che l’immagine del Paese non ne risente.