Vaccini, nuovo allarme di Berset

«Ciò che mi preoccupa è che il 20% delle persone di età superiore agli 80 anni non sia attualmente vaccinato. E che troppi, in altri gruppi vulnerabili, non vogliano essere immunizzati. Nelle case anziani, poi, abbiamo un problema più grande: sembra che una parte considerevole del personale delle case di riposo o dell’assistenza domiciliare (Spitex) abbia scelto di non vaccinarsi. Questo mette a rischio le persone anziane, anche quelle vaccinate, perché la protezione del siero non è mai efficace al 100%».

Il ministro della Sanità, Alain Berset, ha lanciato sabato, dalle colonne della Neue Zürcher Zeitung, un allarme e, insieme, un monito: tra i dipendenti delle case anziani sono molti, troppi, coloro i quali hanno deciso di non farsi vaccinare. Qualcosa che, dice Berset, «non sarebbe dovuto...