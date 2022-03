Con l’arrivo dei profughi ucraini in fuga dalla guerra si pone anche il tema della vaccinazione contro il coronavirus. «In Ucraina, il tasso di vaccinati con due dosi è appena del 35%, mentre con una dose sale al 36,2%», conferma il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini. «Questo significa che due terzi di coloro che arriveranno in Svizzera non avranno ricevuto il vaccino». Chi lo desidera, assicura Zanini, «potrà senz’altro essere vaccinato qui».

E, anzi, vista la bassa adesione nel loro Paese, «dovremo organizzarci per capire come informarli in modo mirato sulla campagna, magari preparando volantini esplicativi tradotti in ucraino o collaborando con alcuni mediatori culturali». Stando ai dati del Ministero della Salute ucraino, la popolazione ha avuto accesso ai preparati di Johnson&Johnson,...