Il consigliere federale Alain Berset ha partecipato oggi a un incontro ministeriale virtuale per discutere della vaccinazione anti-COVID-19 e delle strategie di vaccinazione con i suoi omologhi europei. Un coordinamento stretto a livello internazionale è importante soprattutto per le questioni transfrontaliere.

In relazione alle strategie di vaccinazione sarà molto importante una stretta collaborazione con i Paesi confinanti e altri partner europei e tra le autorità di omologazione. Sarà inoltre necessario trovare soluzioni ottimali per i frontalieri e per altre questioni transfrontaliere. Lo stretto scambio a livello internazionale sarà quindi portato avanti anche in futuro.