La convenzione prevede una remunerazione mediante un importo forfettario differenziato: quello per l’immunizzazione in centri di vaccinazione, ospedali e da parte di squadre mobili ammonterà a 20 franchi nel 2022. I partner tariffali motivano l’aumento rispetto ai 14.50 franchi del 2021 con le esperienze acquisite durante l’attuale campagna.

L’importo per ogni iniezione effettuata dagli studi medici sarà aumentato a 29 franchi nel 2022. Quest’anno ammontava a 24.50 franchi per il periodo gennaio - settembre, è poi passata a 16.50 franchi da ottobre. I 29 franchi per l’anno venturo considerano le diverse costellazioni di vaccinazione, ossia oltre alla somministrazione della prima e della seconda dose anche il richiamo e la vaccinazione una tantum di persone guarite. Per l’immunizzazione dei bambini sotto i 12 anni negli studi medici è previsto un importo forfettario di 40.45 franchi che tiene conto delle particolari circostanze della vaccinazione in questa fascia d’età.